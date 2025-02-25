Гуманитарный груз отправили из Брянска в Брянку и в клинцовский полк. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Очередную партию гуманитарной помощи собрали депутаты Брянского городского Совета и сотрудники Брянской городской администрации. Посылки отправили в подшефную Брянку и клинцовский полк в зоне СВО. В фуру загрузили продовольственные наборы, питьевую воду в бутылках, средства гигиены, материал для плетения маскировочных сетей, а также спортивную форму для детской, юношеской и основной футбольных команд Брянки.

«Спасибо нашим неравнодушным жителям, бизнесу, предприятиям, руководителям города Брянска, которые помогают не только военнослужащим в Брянской области, но и тем, кто находится в зоне проведения специальной военной операции. Вместе обязательно победим!» – подчеркнул Александр Богомаз.