Иностранца суд отправил в колонию за нападение на брянца

Иностранца, избившего брянца трубой, суд отправил в колонию на два года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Приговор выслушал 38-летний иностранец.

Вечером 19 августа прошлого года мужчина пришёл домой к знакомой и избил её бывшего мужа полипропиленовой трубой, а также руками. Потерпевший получил тяжёлую черепно-мозговую травму.

Подсудимый вину признал частично. Он пояснил, что хотел защитить женщину.

Суд приговорил виновного к двум годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.