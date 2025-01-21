Итоги работы подсистемы РСЧС подвели в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянске прошёл учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности в 2024 территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Там подвели итоги работы и определили задачи на текущий год.

«Благодаря слаженной работе органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС, в Брянской области принимаются необходимые меры по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности населения. Уверен, что задачи, поставленные перед нами Президентом России, Правительством Российской Федерации, а также задачи, которые мы определили для себя на 2025 год, будут решены, а безопасность населения нашего региона — обеспечена на должном уровне», – подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.

Встреча завершилась церемонией награждения.