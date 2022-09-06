Из храма житель Дубровки украл вино

Подозреваемого в хищении бутылки спиртного из помещения церкви задержали полицейские.

Инцидент произошел в селе Дубровка Брасовского района. Ночью неизвестный сломал окно и забрался в здание храма. Вор ничего не взял, кроме бутылки вина.

Полицейские задержали подозреваемого – 51-летнего жителя села. Он рассказал, что много выпил в вечер кражи, но решил продолжить банкет. Магазины уже были закрыты, и пьяный мужчина отправился в храм.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».