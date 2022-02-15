Клинцовский предприниматель победил в конкурсе «Торговля России»

Всероссийское соревнование проводит Минпромторг России.

В минувшем году предприниматель из Клинцовского района Игорь Мурашко стал победителем Всероссийского конкурса «Торговля России». Садовый центр «Зелёный сад» стал первым в номинации «Лучший магазин». Руководителю вручили диплом Министерства промышленности и торговли России.

В этом году на конкурс уже принимают заявки от торговых предприятий малого и среднего бизнеса.