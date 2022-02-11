Команду «Динамо-Брянск» пополнили три футболиста

Спортсмены подписали контракты с возможностью продления.

В футбольный клуб «Динамо-Брянск» пришли три новых игрока: полузащитник Кирилл Пахомов, защитник Сергей Евтушенко и голкипер Даниил Кузнецов.

20-летний Кирилл Пахомов — воспитанник московского «Локомотива», Чемпион России по футболу в составе юношеской команды «железнодорожников». Два года он выступал в Первой Лиге Сербии за молодёжную и главную команду клуба «Рад» из Белграда.

24-летний Сергей Евтушенко вышел из московского клуба «Динамо» (Москва). С этими спортсменами контракт подписали до конца текущего сезона.

20-летний вратарь Даниил Кузнецов — вратарь, воспитанник московского «Локомотива». Первую часть текущего сезона играл в московском клубе «Строгино». С ним контракт заключили на полтора года.

Но в «Динамо-Брянск» отметили, что договор с новичками могут продлить.