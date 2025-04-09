Комиссия Минприроды России работает в Брянской области

Комиссия Минприроды России проверит мусорные полигоны в Брянской области. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянск приехала комиссия Министерства природных ресурсов и экологии РФ по мониторингу деятельности регионального оператора. Они проверяют работу компании по своду и вывозу мусора.

«Мы проехали по Брянску, в основном контейнерные площадки чистые, просторные, но, конечно, есть над чем работать, возможности для развития есть всегда», — подчеркнула на встрече встрече с губернатором Александром Богомазом руководитель направления развития и актуализации федеральной схемы Минприроды РФ Евгения Панфилова.

Также комиссия оценит работу по рекультивации несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в Сельцо. Три месяца там работает подрядчик «Дорстрой 32».