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Концерты, митинги и праздничные программы пройдут в Брянске

2023, 08 мая 10:38 Лента новостей
Концерты, митинги и праздничные программы пройдут в Брянске
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День Победы в Брянске пройдёт концерты, митинги и праздничные программы. Афишу опубликовали в городской администрации. 

В день 78-й годовщины Великой Победы в областном центре пройдут памятные митинги, концерты и праздничные мероприятия. 

С самого утра 9 мая на Кургане Бессмертия у Стелле Воинской Славы, Воинском захоронение в Советском районе, воинском мемориале на улице Почтовой, Площади партизан у Вечного огня продут церемонии возложения цветов и открытие регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти — 2023».  А в 10 часов в лесном массиве у ДК посёлка Белые Берега пройдёт марафон «Эстафета поколений»

В 11 часов  в концертном зале «Дружба» начнётся праздничный концерт «Мы этой памяти верны!».  А на площади у ГДК имени Д.Н. Медведева в это время пройдёт митинг «Поклонимся великим тем годам…». 

С 12 часов на телеканале «Брянск 24» начнётся трансляция онлайн-акции «Бессмертный полк».

Также с полудня в парках города стартуют праздничные программы «Парк Победы». А в библиотеках Брянска будут работать тематические выставки. 

Праздничные мероприятия охватят все концертные площадки областного центра: 

12.00 Городской Дворец культуры и искусства — праздничный концерт  «Радость Победы!»

12.00 ПКиО «Майский» — праздничная программа «Весна! Цветы! Победа!»

12.00 ГДК Володарского района- радиоконцерт  «Песни Победы»

13.00 ГДК им. Д.Н. Медведева — праздничный концерт «Весна. Победа. Память.»

13.00 ГДК им. Д.Е. Кравцова — праздничная программа «Фронтовая гармонь»

13.00 ГДК им. А.М. Горького — праздничный концерт «Великая Победа!»

13.00 ДК пос.Большое Полпино — праздничная программа «Весна 45-го…»

14.00 ГДК Советского района — концерт творческих коллективов «Подвиг народа песней прославим!»

16.00 ДК пос. Бежичи — праздничный концерт «Победный май! Великий май!»

16.00 ГДК пос. Белые Берега — праздничная программа «Великая Победа! Великого народа!»

17.00 ГДК железнодорожников — гала-концерт «Россия! Родина! Победа!» XIV Всероссийского фестиваля фольклорных коллективов и исполнителей народной музыки и танца «Красная Горка» им. В.В. Гаврилова

19.00 ГДК железнодорожников — праздничный концерт «С праздником Великой Победы!»

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