Кражу мопеда раскрыли брянские стражи порядка

Подозреваемого в краже мопеда задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Бежицкого района Брянска. Он оставил свой мопед около дома буквально на полчаса. За это время транспортное средство бесследно исчезло.

Оперативники уголовного розыска в течение суток установили подозреваемого в краже. 19-летний житель Брянского района уже был знаком правоохранителям.

Молодой человек признался, что откатил мопед через несколько улиц до укромного места, а затем продал своему знакомому.

Полицейские вернули транспортное средство законному владельцу. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».