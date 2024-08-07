Кражу украшений из машины раскрыли стражи порядка в Жуковском районе

Стражи порядка в Жуковском районе задержали подозреваемого в краже украшений из машины. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 22-летний житель Жуковского района. В его гараж проник злоумышленник и забрал из бардачка автомобиля две серебряные подвески и браслет.

Правоохранители установили и задержали подозреваемого. 20-летний мужчина ранее уже был судим. Он рассказал, что попал в чужой гараж через незапертую дверь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».