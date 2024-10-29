Кражу запчастей из автомобиля раскрыли полицейские в брянском посёлке

Подозреваемого в краже запчастей из автомобиля задержали полицейские в брянском посёлке. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 56-летний житель посёлка Роща Почепского района. Свой автомобиль «ВАЗ» мужчина оставил незапертым возле дома. Этим воспользовался неизвестный злоумышленник. Он похитил зеркало заднего вида, запасное колесо, домкрат, подлокотник и резиновый коврик.

За сутки участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого – 58-летнего жителя посёлка. Похищенное имущество полицейские у него изъяли.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».