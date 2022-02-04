КТ-центр откроют в Брянской больнице № 2

Ещё четыре появятся при увеличении нагрузки.

КТ-центр планируют открыть в Брянской городской больнице № 2.Об этом сообщил замгубернатора Андрей Бардуков.

Сейчас в Брянской области работает пять КТ-центров. В них каждый день выполняют 500–600 исследований.

При увеличении нагрузки для пациентов откроют ещё три КТ-центра в Новозыбкове, Навле и Жуковке. А также при необходимости для детей — в Брянской областной детской больнице.