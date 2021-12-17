Квартирную кражу полицейские Брянска раскрыли за сутки

Два жителя областного центра похитили одежду, деньги, документы и технику у нового знакомого.

В полицию Брянска с заявлением о краже обратился 44-летний житель Советского района Брянска. Из квартиры мужчины пропал ноутбук, четыре телефона, куртка, кроссовки, документы, банковские карты и деньги. Стоимость имущество потерпевший оценил в 40 тысяч рублей.

Стражам порядка мужчина рассказал, что в компьютерном клубе познакомился с двумя молодыми людьми и пригласил их выпить к себе домой. После застолья хозяин уснул. В это время гости ушли и прихватили с собой вещи.

За сутки оперативники уголовного розыска отдела полиции установили подозреваемых и задержали их. 18-летний житель Брянска и его 17-летний приятель ранее уже попадали в поле зрения полиции. Имущество у них изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.