Ледовый каток построили в Журиничах

Ледовый каток под открытым небом построили в Журиничах. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава региона Александр Богомаз посетил стройплощадки села Журиничи. Там работает тепличный комплекс на площади 7,2 гектар, где производят 4,8 тысяч тонн овощей. Также идёт строительству второй очереди. Инвестпроект увеличит производство овощей в три раза.

«Для будущих работников за два года будет построено 68 домов, с нуля создается инженерная инфраструктура: электро- и газораспределительная станции, водопровод, очистные сооружения, дорога. 80 % — это средства федерального и областного бюджета, 20 % — участие в финансировании самого предприятия. Уже ведутся работы на первом участке», – подчеркнул Александр Богомаз.

В центре поселка создают условия для занятия спортом. В Журиничах построили искусственный открытый ледовый каток. Там можно играть в хоккей и кататься на коньках с ноября по март. Рядом почти готов многофункциональный спортзал и площадка с тренажерами.

«Наращивается производство, создаются новые рабочие места с достойной зарплатой, построена современная школа-детский сад, будут и условия для занятия спортом — мы создаем перспективы для развития села, комфортные условия, чтобы людям было где работать, жить и воспитывать детей», – заключил Александр Богомаз.