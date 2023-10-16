Легковушка сбила ребёнка в брянском посёлке

Девочка попала под машину и сломала таз в посёлке Любохна. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Орловской в посёлке Любохна Дятьковского района произошло ДТП. 56-летний водитель на Ford Fusion сбил семилетнюю девочку. Ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте. Девочку с ушибами и переломом костей таза доставили в больницу. Полиция проводит проверку.