Летняя смена «Содружество Орлята России» открылась в Брянске

Для 100 четвероклассников подготовили интересную программу.

В Брянске открылась первая летняя смена «Содружество Орлята России». Мероприятие прошло на базе брянского «Сириуса» — центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «ОГМА» («Одарённые, Гениальные, Молодые, Активные»).

В летней смене будут участвовать 100 четвероклассников из Брянска, Унечи, Навли, Дятьково и Брянского района. Все они — активные участники Всероссийского проекта «Орлята России».

Для школьников специалисты центра разработали интересную и насыщенную программу: конкурсы, соревнования, путешествия, игры, выступления.

«Программа смены многогранна и многопланова, позволяет проявиться способностям и талантам детей. Ребята получат новые знания: как трудиться, работать, тренироваться. И не только. Оказывается, делать добрые дела надо тоже учиться», — отметила председатель комитета облдумы Людмила Журавлёва.