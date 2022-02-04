Люди пострадали в лобовом столкновении в Выгоничском районе
«Волга» выехала на встречку.
ДТП произошло на 14 километре автодороги «Брянск-Новозыбков-Трубчевск» в Выгоничском районе.
В Госавтоинспекции сообщили, что 39-летний водитель «ГАЗ-31105» не убедился в отсутствии встречных машин при обгоне. «Волга» врезалась в «ВАЗ-2107» под управлением 69-летнего водителя.
В больницу с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки попал водитель «ГАЗ». Также пострадала 65-летняя пассажирка «Лада». Врачи диагностировали у неё сотрясение мозга, ушибы лица, грудной клетки, голени, предплечья и гематому головы. Женщину отправили в больницу.
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