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«Макдоналдс» на Кургане в Брянске закрыли на ремонт

2021, 16 марта 11:30 Лента новостей
«Макдоналдс» на Кургане в Брянске закрыли на ремонт
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Реконструкция продлится неделю.

В Брянске на время ремонта закрыли ресторан «Макдоналдс», расположенный по улице Бежицкой, 2в. Ремонтные работы продлятся до 21 марта.

В ресторане принесли посетителям извинения за неудобства и напомнили, что ближайший «Макдоналдс» находится в «АэроПарке» по улице Объездной, у БУМа по улице III Интернационала и у бежицкой «Линии» по улице Ульянова.

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