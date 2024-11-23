Матерям Брянщины присвоили почетные звания

В концертном зале «Дружба» прошло торжественное мероприятие в честь Дня матери. В канун праздника там чествовали жительниц Брянской области.

«Любовь и отношение к Родине начинается с любви к матери и своей семье, а значит будущее нашей страны — в руках матерей, в ваших надежных и добрых руках. Низкий поклон мамам военнослужащих – участников военных конфликтов, участников специальной военной операции. Вы воспитали своих сыновей настоящими патриотами, достойными памяти наших героических предков. Подвиги ваших сыновей – это яркие примеры любви к родной земле и достойного служения Отечеству», — обратился к женщинам в зале губернатор региона Александр Богомаз.

Глава региона и спикер Валентин Суббот вручили жительницам Брянской области Почётные знаки «Материнская слава». Награду получили более 20 женщин.

Кроме того, высшее звание Российской Федерации «Мать-героиня» присвоено матери одиннадцати детей Дине Картавцевой из Суража, а также Ирине Николаевне Ляпченковой из Брянска, воспитавшей десятерых детей.

Виновниц торжества поздравили яркими номерами лучшие брянские коллективы.