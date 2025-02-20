Медали «За укрепление боевого содружества» вручил брянский губернатор

Замначальника Национального центра управления обороной РФ и губернатор Брянской области вручили медали «За укрепление боевого содружества». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Брянскую область посетил заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Юрий Корсачёв. Он встретился с губернатором региона Александром Богомазом.

«Я очень горжусь Брянской областью. Видны реальные результат работы, когда приезжаешь, постоянно видишь изменения. Они говорят о масштабной работе команды региона. Сейчас армия и гражданское общество едины как никогда. Дай Бог, чтобы наша Брянская область всегда была сильной!» — сказал Юрий Корсачёв.

После встречи в правительстве области прошла церемония награждения ведомственными наградами. Александр Богомаз и Юрий Корсачёв вручили медали «За укрепление боевого содружества». Ей отметили вклад в укрепление боевого содружества и содействие Вооруженным Силам России.

«Каждый сегодня вносит свой вклад в обеспечение безопасности родной земли, страны — жители, предприятия и организации, и я от всей души благодарю за это! Народ и армия сегодня действительно едины, мы все сплотились и делаем все, чтобы приблизить долгожданную победу, и она обязательно будет!» — подчеркнул Александр Богомаз.