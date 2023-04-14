Меры безопасности усилят в Брянской области на Пасху и Радоницу

Меры безопасности около религиозных объектов усилят в Брянской области на Пасху и Радоницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Из-за действующего в Брянской области высокого «желтого» уровня террористической опасности оперштаб принял решение об усилении мер по охране общественного порядка на Пасху и Радоницу

В местах проведения религиозных мероприятий будет проходить досмотровый контроль с использованием арочных и ручных металлодетекторов. Охранять территории около храмов и кладбищ дополнительно будут частные охранные предприятия, добровольные народные дружины и казаки.

Также, в местах проведениях богослужений ограничат движение и парковку транспорта.