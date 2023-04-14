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Меры безопасности усилят в Брянской области на Пасху и Радоницу

2023, 14 апреля 14:01 Лента новостей
Меры безопасности усилят в Брянской области на Пасху и Радоницу
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Меры безопасности около религиозных объектов усилят в Брянской области на Пасху и Радоницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Из-за действующего в Брянской области высокого «желтого» уровня террористической опасности оперштаб принял решение об усилении мер по охране общественного порядка на Пасху и Радоницу

В местах проведения религиозных мероприятий будет проходить досмотровый контроль с использованием арочных и ручных металлодетекторов. Охранять территории около храмов и кладбищ дополнительно будут частные охранные предприятия, добровольные народные дружины и казаки. 

Также, в местах проведениях богослужений ограничат движение и парковку транспорта.

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