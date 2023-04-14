Дороги в Брянске перекроют на выходные

Движение транспорта запретят на нескольких дорогах областного центра в выходные дни на Пасху и Радоницу. Об этом сообщили в городской администрации.

Временные ограничения движения транспорта введут в Брянске в дни празднования Пасхи и день поминовения усопших Радоницу. Так, 15, 16 и 25 апреля с 7 до 18 часов закроют улицу Красноармейскую от проспекта Станке Димитрова до улицы Крахмалёва в Советском районе. Также парковку и движение машин запретят на всех улицах, прилегающих к кладбищам в Брянске.

Кроме того, с 7 часов утра 15 апреля и до окончания мероприятий 16 апреля в храмах, около них также ограничат движение машин.