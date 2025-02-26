Месячник оборонно-массовой работы завершился в Брянске

Депутат Игорь Болунёв подвёл итоги месячника оборонно-массовой работы в Брянске.

В городском Доме культуры Володарского района Брянска в начале января стартовал месячник оборонно-­массовой и военно-­патриотической работы. Там прошла торжественная церемония вступления подростков в ряды движения «ЮНАРМИЯ». Юных патриотов поздравил председатель районной территориальной депутатской группы Володарского района Игорь Болунёв.

«Когда поздравлял наших школьников с этим важным шагом, был непомерно горд, что у нас растет такое молодое поколение – достойная смена», – подчеркнул Игорь Болунёв.

В преддверии Дня защитника Отечества депутат вместе с коллегами посетил ветерана Великой Отечественной вой­ны, участника Сталинградской битвы полковника Бориса Шапошникова.

«В прошлом году он отметил 100 летний юбилей, но даже в таком почтенном возрасте старается вести активный образ жизни, находит время и силы для общественной деятельности, встреч с молодежью», – отметил Игорь Болунёв.

Также председатель районной территориальной депутатской группы Володарского района почтили память погибших узников бывшего фашистского лагеря «Дулаг 142». «Поистине это место является средоточием скорби и трагедии. Находясь здесь, наяву понимаешь и представляешь, какую судьбу уготовили нашим согражданам в годы вой­ны немецко-­фашистские захватчики и их пособники», – добавил Игорь Болунёв.

Накануне Дня защитника Отечества в школе № 64 открыли мемориальные доски. Там увековечили память выпускников Константина Левшакова и Михаила Курашова Михаила Алексеевича, погибших на СВО.

«Мы помним о наших героях. Скорбим об этой тяжелой утрате и выражаем слова глубочайшего соболезнования родным и близким героев», – сказал Игорь Болунёв.

В феврале в Володарской районной администрации прошла встреча чиновников, военкомата, фонда «Защитники и депутата с участниками СВО. Речь шла о мерах поддержки, бытовых проблемах, трудоустройстве.

«Сейчас, как никогда, очень важна консолидация всего народа для нашей общей победы! Со своей стороны делаю всё, что в моих силах для её достижения – на днях имел честь передать квадрокоптер командиру одного из добровольческих формирований, которое обеспечивает охрану границ нашего государства, мирный покой сограждан. От всей души благодарю наших воинов и желаю им всяческих успехов в нелегком ратном деле», – заключил Игорь Болунёв.