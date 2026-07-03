Министр здравоохранения РФ посетил Брянскую область

2026, 03 июля 15:24

Министр здравоохранения РФ посетил медучреждения в Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В Брянскую область приехал Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Вместе в с временно исполняющим обязанности губернатора региона они посетили Брянскую областную больницу №1 и сосудистый центр. Круглосуточную пациентам здесь оказывают высокотехнологичную помощь. Параллельно с лечением с первых суток больные проходят индивидуальную программу реабилитации по современным методикам .

«Как результат: более 85 % больных с инфарктом миокарда и около 60% пациентов после перенесенного инсульта выписываются готовыми к полноценной жизни», – отметил Егор Ковальчук.