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Министр здравоохранения РФ посетил Брянскую область

2026, 03 июля 15:24
Министр здравоохранения РФ посетил Брянскую область
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Министр здравоохранения РФ посетил медучреждения в Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук. 

 

В Брянскую область приехал Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Вместе в с временно исполняющим обязанности губернатора региона они посетили Брянскую областную больницу №1 и сосудистый центр. Круглосуточную пациентам здесь оказывают высокотехнологичную помощь. Параллельно с лечением с первых суток больные проходят индивидуальную программу реабилитации по современным методикам . 

«Как результат: более 85 % больных с инфарктом миокарда и около 60% пациентов после перенесенного инсульта выписываются готовыми к полноценной жизни», – отметил Егор Ковальчук.

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