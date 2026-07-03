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Сирота из Новозыбкова получил сертификат на покупку жилья

2026, 03 июля 12:25
Сирота из Новозыбкова получил сертификат на покупку жилья
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Брянский сирота получил сертификат на покупку жилья. Об этом сообщили в соцсетях Новозыбковской городской администрации.  

 

Торжественное мероприятие прошло в конце июня в Новозыбковской городской администрации. Глава округа Александр Щипакин и исполняющий обязанности главы администрации Виктор Шевелев вручили государственный жилищный сертификат Александру Смирнову. Молодой человек является сиротой. 

«Этот сертификат — ключ к вашему будущему. Мы желаем, чтобы вы нашли не просто квадратные метры, а место, которое сможете с гордостью назвать своим домом. Пусть он станет пространством для вашего личного роста и счастья, местом силы и уюта, где однажды соберётся ваша семья. Желаем вам мудрости в выборе и уверенности в завтрашнем дне», — сказал Александр Щипакин.

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