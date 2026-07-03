Врио губернатора Брянской области поздравил сотрудников ГИБДД

2026, 03 июля 13:40

Врио губернатора Брянской области поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником. Глава региона опубликовал пост в своих соцсетях.

3 июля исполнилось 90 лет со дня образования Государственной автомобильной инспекции МВД России. Сотрудников ведомства Брянской области с профессиональным праздником поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Глава региона отметил, что ГАИ — это одна из самых высокотехнологичных и высокооснащенных служб страны.

«Главное, чтобы в своей работе автоинспекторы делали акцент не на наказании, а на профилактике правонарушений. Благодарен сотрудникам за ответственную службу!» — подчеркнул Егор Ковальчук.

Врио губернатора такое выразил признательность ветеранам ведомства. Правоохранителям он пожелал здоровья, мира и профессиональных успехов.