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Общество

Врио губернатора Брянской области поздравил сотрудников ГИБДД

2026, 03 июля 13:40
Врио губернатора Брянской области поздравил сотрудников ГИБДД
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Врио губернатора Брянской области поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником. Глава региона опубликовал пост в своих соцсетях. 

 

3 июля исполнилось 90 лет со дня образования Государственной автомобильной инспекции МВД России. Сотрудников ведомства Брянской области с профессиональным праздником поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Глава региона отметил, что ГАИ — это одна из самых высокотехнологичных и высокооснащенных служб страны.

«Главное, чтобы в своей работе автоинспекторы делали акцент не на наказании, а на профилактике правонарушений. Благодарен сотрудникам за ответственную службу!» — подчеркнул Егор Ковальчук. 

Врио губернатора такое выразил  признательность ветеранам ведомства. Правоохранителям он пожелал здоровья, мира и профессиональных успехов.

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