Минсельхоз признал Брянщину лидером по выращиванию картофеля

Брянская область вновь вышла в лидеры по урожаю картофеля. Об этом сообщили на сайте Министерства сельского хозяйства России.

В ведомстве рассказали, что в этом году аграрии по стране накопали 4 млн тонн картофеля. Этот показатель на 18% выше прошлогоднего. По оценке Минсельхоза, валовый сбор в этом году превысит 7 млн тонн.

Традиционными лидерами по выращиванию картофеля стала Брянская область. Вместе с ней в ТОП-5 находятся Тульская, Нижегородская, Московская и Астраханская области. Эти регионы произвели более трети картофеля от общего объема.