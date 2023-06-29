Митинг прошел на площади Партизан в Брянске

На площади Партизан Брянска прошла памятная церемония возложения цветов. Об этом сообщили в городской администрации.

В День партизан и подпольщиков на площади Партизан Брянская прошел торжественный митинг. В нем участвовали губернатор региона, депутаты областной Думы и Брянского горсовета, представители силовых структур, делегации муниципальных образований Брянской области и гости из братской Белоруссии. Минутой молчания они почтили память погибших партизан и подпольщиков, воевавших в Великой Отечественной войне. К мемориалу участники церемонии возложили цветы.

День партизан и подпольщиков отмечают с 2009 года.