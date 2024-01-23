Многодетная семья Давыдовых представляет Брянщину на Всероссийском конкурсе

Многодетная семья Давыдовых представляет Брянскую область на Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное». Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

На Международной выставки-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве стартовал Всероссийский семейный форум «Родные-любимые». Участвуют в нём представители конкурса «Это у нас семейное».

Брянскую область представляет многодетная семья Давыдовых. У Дениса и Ксении есть три дочери. Старейшине семьи – бабушке Анне Федоровне – 85 лет. Вместе с супругом Евгением Александровичем они живут Навле. В силу возраста в столицу они не поехали.

Мама Ксении, Юлия, работает заведующей отделением соцслужбы города Брянска. А сама Ксения руководит городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

«Данная семья очень активная. Они являются участниками различных форумов и мероприятий, которые проводятся не только на территории Брянской области, но и за пределами региона», — рассказал директор департамента социальной политики и занятости населения Брянской области Евгений Петров.