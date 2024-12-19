Многодетные семьи поздравили в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В региональном правительстве подвели итоги Года семьи в Брянской области. Награды получили многодетные семьи.

В Брянской области в этом году родилась одна тройня и 62 двойни. Сертификаты на областной материнский капитал из рук губернатора Александра Богомаза получили семьи Виталия и Марины Горло, Алексея и Карины Амелиных, Александра и Кристины Соваренко, Алексея и Анастасии Ахременко.

Также на мероприятии наградили финалистов конкурса «Семья года». В нём участвовали 56 семей.

Диплом победителя в номинации «Многодетная семья» вручили Вячеславу и Ирине Ляпченковых из Брянска. Они воспитали десятерых детей.

В номинации «Молодая семья» победили Николай и Екатерина Колуповы из Дятьковского района. «Сельской семьё» года стали Александр и Надеждв Лобынцевы из Севского района. В номинации «Золотая семья» в финал вышли семья Кусковых из Унечского района. А Алексей и Светлана Егоровы из Брянска стали первыми в категории «Семья — хранитель традиций».

Лучшие творческие коллективы региона подарили собравшимся творческие номера.

«Год семьи завершается. Но поддержка и помощь всем семьям Брянской области не заканчивается, а будет развиваться. По поручению Президента Владимира Владимировича Путина с нового года стартует национальный проект «Семья». Он рассчитан на шесть лет. В следующем году мы будем бесплатно обеспечивать молодые, многодетные, малоимущие семьи предметами для развития и воспитания малышей в первые годы жизни. Введем дополнительную поддержку женщинам, которые учатся в учебных заведениях и в скором времени станут мамами», – подчеркнул Александр Богомаз.