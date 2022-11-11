Мобилизованных брянцев освободили от транспортного налога

Мобилизованных жителей Брянской области освободили от налогов на машины и мотоциклы. Об этом сообщили в городской администрации.
Транспортный налог за 2021 год не будут платить жители региона, призванные на военную службу по частичной мобилизации. Под льготу попадает только одна машина с мощностью двигателя до 150 л.с. или один мотоцикл с мощностью двигателя до 40 л.с. Собственники транспорта, призванные на службу, получат льготу автоматически. Налог им не начислят.
Супруга мобилизованного также может получить льготу. Для потребуется обратиться в налоговую службу с заявлением и справкой из военкомата.
Кроме того, перенесены сроки уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов. Они продлены на период службы по мобилизации и три месяца после её завершения.
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