Мобилизованных брянцев освободили от транспортного налога

Мобилизованных жителей Брянской области освободили от налогов на машины и мотоциклы. Об этом сообщили в городской администрации.

Транспортный налог за 2021 год не будут платить жители региона, призванные на военную службу по частичной мобилизации. Под льготу попадает только одна машина с мощностью двигателя до 150 л.с. или один мотоцикл с мощностью двигателя до 40 л.с. Собственники транспорта, призванные на службу, получат льготу автоматически. Налог им не начислят.

Супруга мобилизованного также может получить льготу. Для потребуется обратиться в налоговую службу с заявлением и справкой из военкомата.

Кроме того, перенесены сроки уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов. Они продлены на период службы по мобилизации и три месяца после её завершения.