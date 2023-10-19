Молодой парень пропал в Карачевском районе

В Карачевском районе полиция и волонтеры ищут 20-летнего Юрия Седакова. Ориентировку распространили добровольцы отряда «Лиза Алерт».

В Карачевском районе пропал Юрий Юрьевич Седаков. 20-летний юноша ушел из дома в деревне Желтоводье 17 октября 2023 года. Больше на связь с родными он не вышел. Волонтеры добавили, что парень нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, лысый, глаза зелёные. Юноша был одет в чёрные брюки, куртку и шапку, а также чёрно-красные кроссовки.

Информацию о пропавшем просят сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 10