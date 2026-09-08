Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Мужчина погиб при атака ВСУ на АЗС в Стародубе

2026, 08 сентября 10:10
Мужчина погиб при атака ВСУ на АЗС в Стародубе
Источник фото

Мужчина погиб при атака ВСУ на АЗС в Стародубе. Об этом в своих соцсетях сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. 

 

Накануне ВСУ атаковали автозаправочную станцию в городе Стародубе. При взрыве повреждён навес и остекление двух административных зданий, а также три автомобиля.

39-летний мужчина погиб от полученных травм на месте. Ещё трёх человек отвезли в больницу. 

За минувшие сутки воздушную границу Брянской области нарушили 81 вражеский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения  Росгвардии.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Подозреваемого в краже алкоголя из магазина задержали брянские полицейские
08 сентября 11:36
Подозреваемого в краже алкоголя из магазина задержали брянские полицейские
Брянские бойцы завоевали две золотых медали чемпионата СНГ
08 сентября 11:29
Брянские бойцы завоевали две золотых медали чемпионата СНГ
Водитель автомобиля погиб в ДТП с машиной скорой помощь в Брянском районе
08 сентября 11:15
Водитель автомобиля погиб в ДТП с машиной скорой помощь в Брянском районе

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16399) брянск (7205) ДТП (2863) ГИБДД (2430) прокуратура (2179) уголовное дело (2128) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1724) мчс (1579) коронавирус (1272) дороги (1138)