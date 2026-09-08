Мужчина погиб при атака ВСУ на АЗС в Стародубе

2026, 08 сентября 10:10

Мужчина погиб при атака ВСУ на АЗС в Стародубе. Об этом в своих соцсетях сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Накануне ВСУ атаковали автозаправочную станцию в городе Стародубе. При взрыве повреждён навес и остекление двух административных зданий, а также три автомобиля.

39-летний мужчина погиб от полученных травм на месте. Ещё трёх человек отвезли в больницу.

За минувшие сутки воздушную границу Брянской области нарушили 81 вражеский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.