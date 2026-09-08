Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Промышленность

Сергей Горелов: брянский завод расширяет промплощадку

2026, 08 сентября 09:35
Сергей Горелов: брянский завод расширяет промплощадку
Источник фото

Когда несколько лет назад брянский завод «Локомомотив-Дизель-Сервис» перенёс своё производство на территорию Володарского района, то новые огромные цеха и предполагали дальнейшее динамичное развитие.

— Однако, прошло совсем немного времени, и стало ясно, что и этих площадей в ближайшем будущем может оказаться не достаточно для нашего производства, — рассказывает Сергей Горелов, — хорошо, что на той территории, которой мы сейчас используем, есть большой потенциал развития. Это не только отличная логистика, необходимая каждому серьезному промпредприятию, но возможность расширяться.

— Да, планы нашего завода – это увеличение производственных мощностей. Благодаря тому, что мы имеем дополнительную смежную территорию площадью более 15 000 м2, это позволит без каких-либо серьезных затрат развернуть здесь в перспективе новое производство. Сейчас ведем необходимые переговоры, делаем нужные расчёты, — говорит Сергей Горелов.

Действительно, если переиначить известное выражение, нужно работать в одну смену, чтобы сохранять свои позиции, а если хочешь улучшить их и добиться успеха, нужно работать вдвое быстрее. На брянском заводе «ЛДС» так и делают.

Фото: пресс-служба завода ЛДС

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Подозреваемого в краже алкоголя из магазина задержали брянские полицейские
08 сентября 11:36
Подозреваемого в краже алкоголя из магазина задержали брянские полицейские
Брянские бойцы завоевали две золотых медали чемпионата СНГ
08 сентября 11:29
Брянские бойцы завоевали две золотых медали чемпионата СНГ
Водитель автомобиля погиб в ДТП с машиной скорой помощь в Брянском районе
08 сентября 11:15
Водитель автомобиля погиб в ДТП с машиной скорой помощь в Брянском районе

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16399) брянск (7205) ДТП (2863) ГИБДД (2430) прокуратура (2179) уголовное дело (2128) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1724) мчс (1579) коронавирус (1272) дороги (1138)