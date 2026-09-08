Сергей Горелов: брянский завод расширяет промплощадку

2026, 08 сентября 09:35

Когда несколько лет назад брянский завод «Локомомотив-Дизель-Сервис» перенёс своё производство на территорию Володарского района, то новые огромные цеха и предполагали дальнейшее динамичное развитие.

— Однако, прошло совсем немного времени, и стало ясно, что и этих площадей в ближайшем будущем может оказаться не достаточно для нашего производства, — рассказывает Сергей Горелов, — хорошо, что на той территории, которой мы сейчас используем, есть большой потенциал развития. Это не только отличная логистика, необходимая каждому серьезному промпредприятию, но возможность расширяться.

— Да, планы нашего завода – это увеличение производственных мощностей. Благодаря тому, что мы имеем дополнительную смежную территорию площадью более 15 000 м2, это позволит без каких-либо серьезных затрат развернуть здесь в перспективе новое производство. Сейчас ведем необходимые переговоры, делаем нужные расчёты, — говорит Сергей Горелов.

Действительно, если переиначить известное выражение, нужно работать в одну смену, чтобы сохранять свои позиции, а если хочешь улучшить их и добиться успеха, нужно работать вдвое быстрее. На брянском заводе «ЛДС» так и делают.

Фото: пресс-служба завода ЛДС