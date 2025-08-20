Мужчина погиб при атаке дронов на лесовоз в Климовском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

20 августа ВСУ атаковали посёлок Новый Варин в Климовском районе. FPV-дроны нанесли целенаправленный удар по лесовозу. При нападении один мужчина погиб, а другой – получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу.

«Родным погибшего – глубочайшие соболезнования. Пострадавшему желаю скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.