Мужчина погиб при атаке дронов в Климовском районе

Мужчина погиб при атаке FPV-дронов на село в Климовском районе. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Утром 22 мая село Каменский Хутор в Климовском районе атаковали FPV-дроны ВСУ. Один мужчина погиб. Еще один житель с травмами попал в больницу.

«Выражаю родным погибшего глубочайшие соболезнования. Пострадавшему желаю скорейшего выздоровления. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.