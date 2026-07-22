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Мужчина погиб при нападении БпЛА в Стародубском районе

2026, 22 июля 17:40
Мужчина погиб при нападении БпЛА в Стародубском районе
Источник фото

Мужчина погиб при нападении БпЛА в Стародубском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук

 

22 июля ВСУ несколько раз атаковали жителей приграничья Брянской области. При нападении БпЛА в посёлке Картушинo Стародубского района погиб 61-летний мужчина.

Под удар РСЗО «Град» попал посёлок Белая Берёзка Трубчевского района. Уничтожен частный жилой дом и два гаража, повреждены здание Дома культуры и многоквартирный дом. 75-летняя женщина получила ранения.

В посёлке Суземка FPV-дрон напал на гражданский автомобиль. 70-летний мужчина получил травмы.

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