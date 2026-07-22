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Житель Брянского района отправился в колонию за незаконный оборот оружия и взрывчатки

2026, 22 июля 14:06
Житель Брянского района отправился в колонию за незаконный оборот оружия и взрывчатки
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Житель Брянского района отправился в колонию за незаконный оборот оружия и взрывчатки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский районный суд  рассмотрел уголовное дело о незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. На скамье подсудимых оказался 44-летний житель села Толмачево. 

Мужчина незаконно хранил в доме и надворных постройках патроны, карабины, комплектующие части к винтовкам Токарева и Мосина, карабины системы Токарева и «Маузер», 456 патронов разного калибра, более 16 килограммов взрывчатых веществ , в том числе 580 граммов – самодельного изготовления. Правоохранители также изъяли несколько единиц пригодного для стрельбы огнестрельного оружия, его основных частей, изготовленных самодельным способом с использованием заводских деталей.

Подсудимый пояснил, что с 2016 года увлекается поиском предметов времен Великой Отечественной войны. Суд приговорил виновного к восьми с половиной годам в колонии общего режима и оштрафовал на 250 тысяч рублей. Точильный станок, мобильный телефон и металлоискатель конфискованы в доход государства. Решение не вступило в законную силу.

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