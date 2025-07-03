Мужчина пострадал при атаке дронов на село в Стародубском округе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

3 июля дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе. При сбросе взрывного устройства поврежден жилой дом. При атаке житель села получил легкие осколочные ранения.

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы работают на месте.