На 100 остановках Брянска появятся электронные расписания

Сейчас в городе установлено 10 табло.

Закупку новых электронных табло с расписанием обсудили на совещании в администрации Брянска. Сейчас он установлены на 10 остановках. Городские власти планируют закупить ещё 100 штук.

«Мы видим, что электронное расписание очень удобно для жителей, это направление необходимо развивать. Отработайте перечень остановок с большим пассажиропотоком, где в первую очередь будут устанавливаться новые табло», — отметил глава Брянской городской администрации Александр Макаров.