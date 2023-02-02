Около брянского вокзала сделали единую остановку общественного транспорта

Около вокзала «Брянск-I» сделали единую остановку для общественного транспорта, следующего в Володарский район. Об этом сообщили в городской администрации.

С 3 февраля на железнодорожном вокзале «Брянск-I» автобусов, троллейбусов и городских маршрутных такси, следующие в Володарский район, будут уходить с одной остановки. Она расположена рядом с опорным пунктом полиции. Транспорт, следующий из Володарского района, по-прежнему останавливается напротив сквера у красного здания железнодорожного вокзала.

А возле касс дальнего следования (белое здание железнодорожного вокзала) будут ждать и высаживать пассажиров автобусы областных маршрутов.