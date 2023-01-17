На Брянщине оборудуют 56 мест для крещенских купаний

В Брянской области спасатели подготовят 56 прорубей для купания в Крещение. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Спасатели Брянской области готовят купели к Крещенским купаниям. В этом году в регионе определили 56 мест для проведения обряда. Восемь из них организованы на открытых водоемах.

Сотрудники ГИМС проверяют ледяной покров на прочность, а водолазы исследуют дно под иорданями. Все официальные купели оборудуют палатками для переодевания. Рядом будут дежурить медики и спасатели.

Напомним, в Брянске из-за паводка будет доступна только одна купель.