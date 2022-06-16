На месте «утиного пруда» в Брянске появились тротуары

Рабочие уложили щебёночное основание.

На месте «утиного пруда» в Бежицком районе Брянска делают тротуары. Об этом рассказали в городском управлении ЖКХ. Раньше на этом месте была зелёная зона и водоём, где летом жили утки.

Рабочие уже уложили основание для тротуаров из щебня. Работы по обустройству пешеходных дорожек на улице Медведева идут в рамках ремонта дороги.

Также здесь появится новая ливневая канализация, автодорога и освещение.