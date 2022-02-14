На привязанном к машине тюбинге катали детей в Жуковском районе

Водителю грозит наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В воскресенье днём в Жуковском районе сотрудники ГИБДД заметили на дороге автомобиль. К заднему бамперу машины были привязаны тюбинги, на которых сидели дети.

Автомобиль остановили. На 37-летнего водителя составить протокол за перевозку людей вне кабины автомобиля. Также ему грозит привлечение к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В региональной Госавтоинспекция призывали родителей не рисковать детьми ради «зимних забав». Полицейские напомнили, что кататься на тюбинге, санках, ледянках можно на оборудованных спусков вдали от дорог.