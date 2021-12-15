На сэкономленные средства в Брянске установили детскую площадку

Монтаж комплекса завершится в ближайшие дни.

В Пролетарском сквере Брянска установили детскую площадку.

В этом году территория вошла в программу «Формирование комфортной городской среды». Там заменили асфальт, установили освещение и скамейки, провели озеленение.

При проведении работ на этом и других объектах сложилась финансовая экономия.

И 1,8 миллиона рублей направили на обустройство игровой зоны для детей в Пролетарском сквере.

На 300 квадратных метрах разместили качели, карусели, горки, песочницу и спортивный комплекс. Основание выложили травмобезопасным покрытием. В ближайшие дни площадку откроют для юных брянцев.