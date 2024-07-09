На трассе в Выгоничском районе рабочие строят тротуар

На трассе «Брянск-Новозыбков»-Кокино-Скуратово в Выгоничском районе рабочие строят тротуар. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Выгоничском районе идёт капитальный ремонт участка автодороги «Брянск-Новозыбков»-Кокино-Скуратов. Подрядная организация ООО «СпектрБрянскСтрой» приводит в порядок 1.3 километра трассы.

Специалисты уже расширили часть дороги с шести до семи метров, смонтировали водопропускную трубу и укрепили обочины щебнем. Также на проезжую часть уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. В настоящее время рабочие устанавливают бордюрный камня для основания будущего тротуара. Вдоль него появится ограждение.

Также на дороге обустроят водосбросные лотки, установят фонари и отремонтируют съезды. На завершающем этапе подрядчик поставит дорожные знаки и нанесёт пластиковую разметку.