На Украине погиб ещё один брянский военный Максим Сараквашин  

Руководители района и депутатский корпус выразили соболезнования родным и близким.

Житель села Лакомая Буда Максим Сараквашин погиб при исполнении служебного долга во время специальной операции по защите жителей Донбасса. Об этом сообщили на сайте газеты «Авангард».

«Наш земляк показал пример мужества и самоотверженности, проявил себя как настоящий защитник Отечества, до конца остался верным воинской присяге. Руководители района и депутатский корпус выражают глубочайшие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой потерей и разделяют тяжесть утраты. Вечная память», — говорится в некрологе.