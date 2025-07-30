Над Брянской областью система ПВО сбила три беспилотника за ночь. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночь над территорией Брянской области работали подразделения противовоздушной обороны. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили три беспилотных летательных аппаратов самолётного типа ВСУ. Все воздушные цели уничтожила система ПВО.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — уточнил губернатор Александр Богомаз.