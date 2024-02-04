Над Выгоничским районом военные уничтожили беспилотники
Над Выгоничским районом система ПВО сбила два беспилотника. О происшествии в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Очередную атаку ВСУ на Брянскую область пресекли военнослужащие Министерства обороны РФ. Система противовоздушной обороны уничтожила два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Они летели над Выгоничским районом.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Александр Богомаз.
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