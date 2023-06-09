Награды участникам спецоперации вручил брянский губернатор

Губернатор Брянской области вручил госнаграды сотрудникам «Транснефть — Дружба», участвующим в спецоперации.

В преддверии Дня России в Брянске чествовали Героев специальной военной операции. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, добровольцы- сотрудники стратегического предприятия страны, АО «Транснефть — Дружба» — были награждены медалью «За отвагу».

«Сегодня я с особой радостью по поручению Президента нашей страны вручу высокие правительственные награды вашим сотрудникам, которые выполнили свой долг. И для них, добровольцев, «патриотизм» — не просто громкое слово, а Родина — не просто территория. Они защитили и память наших предков и всех нас, жителей Брянской области, жителей нашей страны. Конечно же, это бесценно. Я еще раз хочу поздравить награжденных с высокими государственными наградами, сказать им слова огромной благодарности и пожелать, чтобы все были живы, были здоровы ваши семьи, и чтобы у всех нас была одна общая долгожданная Победа!» – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.